Accadde oggi: 22 dicembre 1947 viene approvata la Costituzione italiana dall'Assemblea Costituente

Il 22 dicembre 1946 l'Assemblea Costituente approva la Costituzione della Repubblica Italiana. Nella votazione a scrutinio segreto i favorevoli furono 453, mentre i contrari 62.

Promulgata dal Capo dello Stato il 27 dicembre 1947, la Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1948: una copia del testo, come prevedeva l’ultima (XVIII) delle disposizioni transitorie e finali, è rimasta esposta nella sala comunale di ogni Comune della Repubblica per tutto l’anno 1948, “affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione”.