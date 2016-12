Arte e solidarietà, la visita di Natale per la Reggenza alle medie

Gli ultimi giorni di scuola prima delle feste di Natale si sa, sono sempre coloriti con auguri e piccoli spettacoli. La visita della Reggenza è una fra queste ricorrenze. Oggi era l'ultima tornata per i capi di stato. Destinazione le due scuole medie di Fonte dell'Ovo e Serravalle.



A Fonte dell'Ovo i Capitani Reggenti fanno il bis. Un secondo appuntamento dopo quello dello scorso sabato visto il numero elevato degli alunni, 618. Tema delle esibizioni: la solidarietà. Un piccolo spettacolo per mettere in scena interpretazioni sull'abbattimento dei muri razziali, sull'immigrazione e sull'orientamento futuro per le scuole superiori. Non sono mancati poi i messaggi di pace e fratellanza. Spazio anche al canto a suon di "Jingle Bells" e "A Natale puoi".



Poco prima di pranzo, tappa a Serravalle. Per i Capi di Stato i piccoli hanno ballato e cantato. Gli insegnanti presenti nel coro hanno partecipato all'esibizione. I bambini hanno suonato con vari strumenti musicali come pianole, batterie e flauti. Novità di quest'anno, una delle canzoni è stata interpretata con il linguaggio dei segni. Lo spettacolo non è finito, un alunno ha persino intrattenuto i capitani reggenti con i giochi di prestigio.



