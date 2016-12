Commercialisti: "Dimissioni in blocco dagli incarichi presso i soggetti vigilati!"

L'Ordine sul piede di guerra per l'approvazione degli articoli 39 e 40 della Finanziaria

“Retroattività delle norme, incertezza del diritto, dubbia costituzionalità, assenza di ogni forma di confronto sono principi inammissibili”. Così l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di San Marino: in segno di protesta per l’approvazione degli articoli 39 e 40 della Finanziaria, che – ricordano - incidono in misura rilevante sulla configurazione e durata della responsabilità dei soggetti deputati al controllo degli istituti di credito, annunciano ora di voler lanciare ai propri iscritti la proposta di dimissioni in blocco dagli incarichi presso i soggetti vigilati, qualora – fanno sapere - non si giunga a breve ad una sostanziale revisione di entrambi gli articoli. “L’attuale formulazione delle norme – spiegano inoltre - rende inaccettabili questi incarichi anche per impossibilità di copertura assicurativa”. L'Ordine si rende dunque disponibile ad un immediato incontro tecnico con le Segreterie di Stato competenti. “Da cittadini, ancor prima che da professionisti, - concludono - ci opponiamo a norme che hanno tutto il sapore della discriminazione”.