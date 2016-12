Papa Francesco: il Natale è il capovolgimento della logica di potere e comando

"Dio ha scelto di nascere piccolo, perché ha voluto essere amato. Ecco come la logica del Natale è il capovolgimento della logica mondana, della logica del potere e del comando, della logica fariseistica e di quella causalistica o deterministica".

Lo ha detto papa Francesco nel suo discorso ai cardinali e ai superiori della Curia Romana, ricevuti nella Sala Clementina per gli auguri natalizi. In precedenza Bergoglio aveva telefonato a sorpresa nella finestra Tg1 di 'Uno Mattina' per fare gli auguri di un 'Natale cristiano' a tutti gli italiani.