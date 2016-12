Riccione, Yellow Factory: nuova cultura nel locale in passato legato alla criminalità

Prima era “La Perla”, nightclub. Ora è “Yellow Factory”, uno spazio dove la cultura, lo sport e le persone si incontrano e, così, hanno meno paura della criminalità. Il locale in zona Marano, confiscato, è diventato nuovo punto di aggregazione per giovani.



“Talk about/Conversazioni in cerca d'autore” è il titolo di una serie di eventi condotti dallo speaker Chicco Giuliani. La prima giornata, di anteprima, ha avuto come ospite lo scrittore Enrico Brizzi che ha ripercorso le fasi più importanti della sua carriera, da “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” al libro “Il Matrimonio di mio fratello”, e ha anticipato alcune novità.



Gli appuntamenti proseguiranno fino a tutto febbraio 2017. L'8 febbraio ci saranno i ragazzi della trasmissione di Radio San Marino “Radio Tutti”, insieme al direttore generale, Carlo Romeo.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Enrico Brizzi, scrittore