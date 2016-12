RTV: "Crescita esponenziale dell'emittente di Stato" sottolinea la Reggenza

Vista dei Capi di Stato per gli auguri di Natale

Crescita esponenziale della qualità del prodotto offerto e possibilità di ampliare i confini dell'emittente di Stato. Un combinato disposto positivo che la Reggenza ha sottolineato nella sua consueta vista per gli auguri e che potrebbe portare lontano l'Emittente di Stato.

Si guarda, infatti, uniti alla proposta del consigliere Rai Arturo Diacolane che il 25 novembre ha lanciato la possibilità per Rtv di avere un canale della Rai non utilizzato in tutte le sue potenzialità: potrebbe essere il canale 58 Rai Sport 2 che ripete il palinsesto del 57 che corrisponde a Rai Sport 1. "Il Governo ha già attivato i canali diplomatici" ha sottolineato Marino Riccardi. "Abbiamo visto crescere la qualità dei servizi e delle produzioni" ha aggiunto Fabio Berardi.

Anche il presidente Davide Gasperoni corre nel solco di questa prospettiva di crescita augurandosi tempi brevi.

"Siamo in un momento di risanamento e di rifondazione della azienda" - ha sottolineato il DG Carlo Romeo - che ripercorre solo alcuni dei risultati: dall'archivio che Rtv sta costruendo al passaggio definitivo in HD, avvenuto oggi, per il canale 573 "come promesso un anno fa" ha aggiunto Romeo ringraziando tutte le personalità del mondo del giornalismo, della politica e dello spettacolo che hanno sostenuto l'idea del canale nazionale. Un risultato che: “Dipende dal rapporto tra Italia e San Marino, solo la collaborazione tra i due Stati determina l'esito definitivo del progetto” ha concluso infine Romeo.

Per quel che riguarda il bilancio 2016 il Direttore ha manifestato un ottimismo estremamente cauto.



Valentina Antonioli