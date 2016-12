San Marino Rtv in Hd sul canale 573

Da oggi la San Marino Rtv trasmette in HD sul Digitale terrestre. Per vedere l'alta definizione delle nostre trasmissioni dovete sintonizzarvi sul canale 573 del vostro telecomando.

La migliore qualità è visibile solo in televisori di ultima generazione e predisposti per l'High Definition.

Qualora sul canale 573 non apparisse alcuna immagine occorre risintonizzare la Tv.

La San Marino Rtv offre un servizio di consulenza a tal proposito.

Potete scriverci a :

ufficiotecnico@sanmarinortv.sm