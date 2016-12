Torna la truffa 'della bolletta': attenzione ai raggiri

Ogni anno si ripete ed è la truffa telefonica della bolletta. Si potrebbe ribattezzare così il raggiro che, periodicamente, ha come vittime i cittadini sammarinesi.



I malcapitati ricevono la chiamata da parte di un operatore di una fantomatica azienda che chiede di pagare bollette, somme arretrate oppure propone di stipulare un contratto per la fornitura di un servizio. Nella maggior parte dei casi, si tratta di accordi per l'erogazione di energia. Peccato che a San Marino luce, gas e acqua siano fornite solo dall'Azienda autonoma di stato per i servizi pubblici.



Attenzione ai raggiri, perché c'è il rischio di regalare soldi o di finire in situazioni da cui poi è complicato uscire. Il consiglio è quello di segnalare subito tutto alla Gendarmeria o alla stessa Azienda autonoma. E' importante anche chiedere un recapito all'operatore, sempre che questo non riagganci prima scomparendo per sempre.



Mauro Torresi