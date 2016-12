Rimini: misure di sicurezza anti-terrorismo, il Prefetto: "Non ci ruberanno il Natale"

Dopo Berlino, anche la Riviera alza il livello di guardia per le festività natalizie. Da oggi e fino al 6 gennaio misure eccezionali in centro storico come in zona mare, decise durante il vertice del Comitato per la Sicurezza – riunito d'urgenza nei giorni scorsi in Prefettura. Il Prefetto, Giuseppa Strano Materia, è ferma nel dire: “I terroristi non ci ruberanno il Natale”