Segreteria Esteri: sottoscrivere sempre assicurazione sanitaria di viaggio

La Segreteria di Stato agli Affari Esteri ricorda che sul proprio sito internet www.esteri.sm è disponibile un’apposita sezione interamente dedicata ai visti turistici, suddivisa per Paesi.

Si consiglia di sottoscrivere sempre un'assicurazione sanitaria di viaggio prima della partenza per ogni destinazione, anche per i Paesi che non la ritengono obbligatoria.

Nel sito web del Ministero degli Affari Esteri italiano e del Dipartimento federale degli Affari Esteri svizzero (in lingua italiana) sono inoltre reperibili le indicazioni sulla sicurezza del luogo.

Si precisa infine che, in caso di smarrimento o furto all’estero del proprio passaporto o documento di viaggio, i cittadini sammarinesi di rientro in Repubblica o nel luogo di abituale residenza devono attenersi a queste regole. Innanzitutto, devono recarsi presso le locali Autorità di Polizia per presentare denuncia di furto o smarrimento del documento. Quindi, devono contattare la sede consolare italiana competente territorialmente, per richiedere il rilascio di un documento di viaggio d’emergenza (ETD, emergency travel document). La richiesta dell’ETD deve essere accompagnata dalla copia della denuncia di furto o smarrimento, da due foto tessera (formato per il passaporto) e dal titolo di viaggio, se disponibile.



VA