Terrorismo: sale l'allerta anche in Riviera

Dopo Berlino, la Riviera si alza l'allerta e il livello di guardia per le festività natalizie. Scattano da oggi e fino al 6 gennaio una serie di misure eccezionali, decise durante il vertice del Comitato per la sicurezza – riunito d'urgenza nei giorni scorsi in Prefettura. Obiettivo sicurezza per una Rimini che cambia volto: Barriere antisfondamento, deviazioni e divieti di accesso, posti di blocco e pattuglie poste a controllo degli accessi alle zone pedonali del centro, alle aree dove siano presenti mercatini, nei luoghi di ritrovo per famiglie, in concomitanza di eventi e concerti. Misure e divieti che riguarderanno, come detto, il centro storico: Piazza Cavour, Corso d'Augusto e piazza Tre Martiri fino al Duomo; ma anche tutta la zona mare: blocchi alla circolazione attorno all'Ice Village, piazzale Fellini e, in concomitanza d'eventi, esteso fino a piazzale Kennedy. Non solo Rimini: scatteranno misure straordinarie anche per le zone pedonali dei comuni della provicnia, come Riccione, Santarcangelo, Bellaria. “Non saranno cancellati eventi – ha comunicato il Prefetto Giuseppa Strano Materia - I terroristi non cambieranno le nostre abitudini”