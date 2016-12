Canale Rai a RTV, Peluffo (Pd): "Rai riconosca chi fa sperimentazione"

Per il capogruppo del Pd in commissione vigilanza la Tv di San Marino è un laboratorio interessante

Dalla commissione di vigilanza pareri positivi alla possibilità di ottenere dalla Rai un canale per dare alla San Marino Rtv visibilità sull'intero territorio italiano. Dopo il segretario Bruno Molea, è la volta del capogruppo del Pd in commissione, Vinicio Peluffo, già ospite di Hotel Nazionale, il talk show della Rtv, in cui aveva definito la televisione di Stato di San Marino un “laboratorio di idee”.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Vinicio Peluffo capogruppo Pd commissione di vigilanza