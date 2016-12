San Patrignano, 423 entrati in comunità nel 2016

Sono oltre 400 i ragazzi entrati nell'ultimo anno a San Patrignano che hanno vissuto, ieri, il primo Natale all'interno della comunità di recupero sulle colline alle spalle di Rimini. Tra i 1.300 ospiti che hanno condiviso il pranzo natalizio 423 sono giunti nel corso di questo 2016: 49 entrati solo nell'ultimo mese e 15 la Vigilia di Natale, quando la struttura romagnola, come da tradizione, ha aperto le sue porte a chiunque avesse bisogno. I ragazzi che nell'anno hanno fatto il loro ingresso in Comunità sono stati circa 50 in più rispetto lo scorso anno.