Ancora poche ore di sole, a San Marino previsti fiocchi di neve

La tregua del bel tempo durerà fino a domani. Da giovedì infatti previsto un calo delle temperature notevole su San Marino e nei giorni seguenti potrebbe cadere anche qualche fiocco di neve



Gli ultimi giorni del 2016 col piumino. Stando a quanto riportato sui vari siti meteo le giornate di sole sopravviveranno solo fino a domani. Giovedì le temperature si assesteranno tra i -1 e i 2 gradi, più o meno come il giorno successivo. A cavallo con l'inizio dell'anno poi si parla anche di neve sul Titano. Molti non ci penseranno perché vorranno godersi quanto possibile queste giornate di festa. Ma per chi torna al lavoro forse il pizzicore si farà sentire. In Italia si parla di caldo anomalo nel mese di dicembre. Proprio oggi turisti e non si sono goduti una Milano soleggiata con 20 gradi, cifra che ha ricordato l'eccezione termica del 1979. Ma gli italiani non possono cantar vittoria, perché secondo quanto riportato dai meteorologi del Centro Epson “da domani e fino a venerdì si attende un forte calo delle temperature, fino a 10 gradi”.

L'afflusso più forte di aria fredda sulla penisola è previsto per giovedì, quando sul medio Adriatico e meridione nevicherà fino a 400 metri. Tempo incerto al sud compreso di possibile pioggia in Sicilia. Italiani e sammarinesi non hanno scelta, meglio chiudere la zip del giubbotto, infagottarsi con il berretto in lana e bere qualche bicchiere di vin brulè in più.





Serena Santoli