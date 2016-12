Incidenti stradali, sempre più i ragazzini coinvolti. I dati Istat

La Polizia ricorda le regole della sicurezza

Negli incidenti stradali sono coinvolti sempre più spesso minori. Dopo il dramma di Natale, avvenuto in Friuli e nel quale è rimasto gravemente ferito un ambino di 4 anni, è la Polizia di Stato a ricordare l'emergenza. Già un mese fa, dall'analisi dei dati sull'incidentalità Aci-Istat per il 2015, il rapporto evidenziò come, per la prima volta in Italia dal 2001, le vittime di incidenti stradali fossero tornate a crescere del 1,4% rispetto al 2014, con 3.428 decessi ed un aumento percentuale del 6,4% che ha riguardato anche i feriti gravi. E così L'Italia si guadagna la maglia nera per l'incidentalità stradale anche in ambito europeo: 56,3 davanti ad una media europea ferma al 52,0. Sulla fascia d'età le forze di polizia invitano ad una riflessione: 13 i ragazzini morti tra i 10 e i 14 anni, 10 tra i 5 e 9 anni, 17 con meno di 4 anni 4 anni. Per quel che riguarda il 2016 i dati di Polizia Stradale e Carabinieri, dal 1° gennaio al 25 dicembre, evidenziano 59 incidenti stradali con minori deceduti. Le cinture di sicurezza avrebbero salvato la vita a molti di loro. Compresa quella del piccolo Tommaso, 10 anni, catapultato fuori dall'auto due settimane fa sull'A13.