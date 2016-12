Riciclo, 1 italiano su 4 rimpacchetta i regali di Natale

I gusti sono gusti e in clima natalizio è bene ricordarlo. Specie se si parla dei giorni dopo lo scarto dei regali. Molti i pensierini prontamente rincartati e messi in vendita sui siti online. C'è anche chi, pur di non perdere il regalo natalizio, lo restituisce in negozio facendo il cambio con un buono. In totale sono 3 milioni gli italiani pronti a fare bella figura con l'idea degli altri.





Anche la Coldiretti, associazione di rappresentanza dell'agricoltura italiana, si è soffermata sull'argomento con un indagine. Più di un italiano su quattro che ha ricevuto regali di Natale rimetterà sul mercato quelli indesiderati.



Un'occhiata online ed ecco che articoli di abbigliamento e accessori vari hanno popolato i siti di vendite. E sempre sul web sono già apparsi i consigli su come riciclare al meglio senza farsi scoprire.



Serena Santoli