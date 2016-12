Capodanno al Kursaal

Torna al Kursaal, il veglione di Capodanno, questa volta organizzato dall'associazione sammarinese donatori sangue e organi. E il suo Presidente, Renzo Ghiotti, si sofferma sulla scelta di ripristinare una tradizione organizzata, a suo tempo, dall'associazione balestrieri. Non sarebbe male, dice, se per i prossimi anni tutte le associazioni, comprese quelle che si occupano di volontariato, si mettessero insieme per riunire più sammarinesi possibili nel festeggiare il nuovo anno