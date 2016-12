Da Papa Francesco si esibisce il Golden Circus di Liana Orfei

Il Pontefice ha partecipato attivamente allo spettacolo nell'ultima udienza del 2016

Ultima udienza dell'anno per Papa Francesco, che nella Sala Nervi assiste anche ad uno spettacolo circense.



La speranza non deve mai vacillare, ed è l'esempio di Abramo quello che Papa Francesco porta ai suoi fedeli nell'ultima udienza del 2016. Abramo che, a 100 anni e con la moglie sterile, riuscì ugualmente ad avere un figlio ed erede. Abramo che arrivò anche a lamentarsi con Dio, ma è comunque una forma di preghiera anche la lamentela, rassicura il Pontefice.

Un'udienza fuori dagli schemi, con lo spettacolo del Golden Circus di Liana Orfei che si è esibito per alcuni minuti dinnanzi al Papa, che ha partecipato attivamente, ricevendo un palloncino a forma di fiore, addirittura prendendo pappagalli e improvvisandosi prestigiatore, provando a sbirciare per capire il trucchetto.

Un Papa in forma, che ha voluto rivolgere una preghiera speciale agli sposi novelli, definendoli “coraggiosi, perché ci vuole coraggio a sposarsi e per tutta la vita”.

Poi il consiglio finale: mai finire la giornata “senza fare la pace fra voi”.



Francesca Biliotti