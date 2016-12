Siria: accordo tra Russia e Turchia per il cessate il fuoco

Russia e Turchia hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco in Siria. Lo annuncia l'agenzia ufficiale di Ankara Anadolu. L'intesa, viene precisato, verrà ora sottoposta all'approvazione di Damasco e dei gruppi dell'opposizione siriana. Ieri, i ministri degli esteri russo e turco avevano discusso la preparazione per l'incontro tra l'opposizione siriana e il governo ad Astana e i termini del cessate il fuoco in Siria.

Lo stop alle armi è previsto "in tutte le zone di combattimento tra le forze governative e quelle ribelli". I "gruppi terroristici saranno esclusi", si precisa.