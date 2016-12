Bilancio turismo Santo Stefano: entusiasmo in Riviera, moderata soddisfazione in Repubblica

Countdown per il Capodanno, Rimini regina degli eventi. Dal concertone di Renga in piazzale Fellini al dj set con Skin nel cantiere del teatro Galli. A San Marino grande festa in Piazza Sant'Agata con dj set e spettacolo con luci led.

Un ristorante su tre chiuso nel centro storico. "Un Natale senza infamia e senza lode. L'incidenza del turismo è stata minima - sottolinea Terziano Andreani, responsabile del settore ristoranti dell'Usot che parla di scelte di menu da poco prezzo - Abbiamo servito molte pizze per il pranzo di Natale, i clienti rimangono su una spesa di 20 euro massimo a testa. Ma guardiamo al futuro e ci aspettiamo collaborazione con il nuovo Governo al quale chiediamo il potenziamento della Consulta del Turismo" ha concluso il ristoratore.

Alberghi tutti aperti ma, tuttavia, non c'è stato il boom di pernottamenti. In migliaia sono saliti sul Titano per il Natale delle Meraviglie ma a partire dal pomeriggio e per una visita giornaliera.

Si guarda con attenzione al Capodanno che prevede una grande festa in piazza Sant'Agata con dj set di Chicco Giuliani in collaborazione con Radio San Marino e lo spettacolo con luci led a cura di Lux Arcana. Accompagnati da brani epici ed elettronici, gli artisti si esibiranno tra giocoleria, la danza e la manipolazione di oggetti luminosi.

Rimini saluta il Natale con la soddisfazione degli albergatori e si presenta all’appuntamento di fine anno con più di 500 hotel aperti e quasi del tutto prenotati. Il format del Capodanno più lungo del mondo, ha messo insieme oltre 150 eventi fra presepi di sabbia, piste di ghiaccio, musical, mostre, concerti, dj set, che culminano il 31 dicembre con il concerto di Piazzale Fellini con Francesco Renga che farà da apripista a una serie di “Capodanni diffusi” in diversi luoghi e contenitori culturali del centro storico, a partire dal dj set nel cantiere del Teatro Galli con l’icona pop rock internazionale Skin alla consolle.

"Un capodanno che sta andando benissimo, abbiamo quasi tutti gli alberghi pieni" ha commentato Patrizia Rinaldis, presidente Associazione Albergatori di Rimini.

Nel video l'intervista a Patrizia Rinaldis, presidente Ass. Albergatori Rimini



VA