Il funerale del padre minore AUGUSTO SAVELLI

Esequie solenni al santuario mariano di Valdragone oltre 1200 persone tanti sacerdoti, fedeli e religiosi, per l'ultimo omaggio a padre Augusto Savelli superiore della comunità francescana dei minori

Padre Augusto era un religioso sin dall'infanzia. In casa lo chiamavano “gustì”, il più piccolo. Entrato in seminario in tenera età era diventato frate e sacerdote, parroco nelle Marche e missionario nel mondo, da buon francescano era rimasto per sempre un frate minore nel cuore e nelle opere anche a San Marino dove ha concluso il suo cammino di fede e testimonianza genuine, in letizia e simpatia, sopportando il dolore della malattia che lo aveva colpito alcuni anni fa. accogliendo e amando tanta gente aveva 'lavorato' incessantemente fino all'ultimo: il giorno di Santo Stefano aveva concelebrato e confessato in cripta i fedeli sammarinesi nella sua chiesa del CUORE IMMACOLATO DI MARIA. Aveva cenato con i suoi e si era, in silenzio, addormentato per sempre senza preavviso come solo lui sapeva fare...

Alle esequie c'era una grande famiglia 'allargata' nella fede a ricordarlo e amarlo: parenti, nipoti e cugini dalle sue Marche; i confratelli con il provinciale dei frati minori, che ha presieduto la messa dicendo parole d'affetto vero condivise; sacerdoti e parroci diocesani e di altri ordini, diaconi e accoliti, insieme alla sua gente della Guardia d'Onore, uomini e donne, sempre presenti nella vita del santuario; tanti amici e fedeli da ogni dove; i borghigiani e i sammarinesi mestamente lo hanno portato fino al cimitero di Domagnano accogliendolo (come lui aveva fatto con tutti noi) a perenne ricordo nella “Nazione del Santo”.

fz