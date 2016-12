Fuochi e botti a Capodanno: la giunta di Chiesanuova si unisce all'Apas

La Giunta di Castello di Chiesanuova si unisce all'Appello dell'Apas e invita tutti quanti a limitare il più possibile l'utilizzo di fuochi pirotecnici e petardi in aree pubbliche, per la sicurezza propria, dei vicini e degli animali per permettere così a tutti quanti di trascorrere un capodanno sereno.

Ai proprietari degli amici a quattro zampe - prosegue la Giunta nel suo comunicato - consigliamo inoltre di seguire i consigli della stessa Associazione per la Protezione degli Animali per limitare i danni.