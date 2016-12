Putin conferma: cessate il fuoco in Siria, ora i negoziati

E' tregua in Siria. Lo annuncia lo stesso Vladimir Putin, citato dalla Tass. Sono stati firmati dal governo siriano e dalle forze di opposizione gli accordi per la tregua in Siria e per iniziare presto le trattative di pace tra le parti. Tre i documenti firmati: "Il primo è sul cessate il fuoco; il secondo riguarda un sistema di misure per controllare il regime della tregua; il terzo per un pronto avvio alle trattative di pace sulla soluzione del conflitto in Siria". "Un evento - ha detto Putin - che abbiamo aspettato a lungo e su cui molto abbiamo lavorato. Gli accordi - ha però aggiunto - sono fragili e hanno bisogno di pazienza e attenzioni particolari"