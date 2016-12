2016, le notizie più lette sui siti web

Le notizie più lette nell'applicazione mobile San Marino New24 raccolte da MrApps diventa occasione per rivivere gli episodi che più hanno influenzato un anno denso di avvenimenti

La cronaca nei primi giorni dell'anno, con la morte di un 28enne residente a San Marino; Graziano Crisafulli la sera dell'8 gennaio stava percorrendo con la sua Golf la strada del Marano e si schiantò contro un albero. Nello stesso mese, il 12, l'arresto dell'ex notaio Livio Bacciocchi per la nota vicenda delle 'mazzette nei cantieri'. Il fermo per via della conferma in appello della condanna in primo grado. Poi c'è stata l'operazione Torre d'Avorio della guardia di Finanza, una delle più lette dell'anno anche perché le fiamme Gialle da marzo passarono al setaccio le posizioni di 24mila persone con conti correnti nelle banche sammarinesi tra il 2009 al 2014, riportando il Titano in clima black list; il mese dopo, un'altra altra operazione con sfondo internazionale più ampio: la Panama Papers, legata ai soldi confluiti nel paradiso fiscale del Centro America da soggetti di tutto il mondo, alcuni con legami stretti con San Marino. Tanto che il 23 aprile in Commissione Esteri venne richiesta riferimento sulla posizione dell'ambasciatore Bodini. Sul fronte politico, il 15 maggio i quattro referendum che portarono all'abbattimento del quorum ed alla preferenza unica.

Rimanendo in tema, tra le notizie più lette quella che aprì la crisi di governo: il 27 luglio Alleanza Popolare, al termine dell'assemblea, decise di ritirare la delegazione dal governo. Il resto è storia recente. Le elezioni del 20 novembre, lo storico ballottaggio del 5 dicembre, la vittoria della coalizione di Adesso.sm ed il giuramento del nuovo governo, il 27 dicembre. La scia dei clic riporta il 2016 al 6 agosto, tra i colori di Rio e l'accoglienza che il Brasile riservò alla delegazione olimpica di San Marino. Ma agosto è stato anche il mese di un grave lutto: l'ing Enzo Donald Mularoni, l'imprenditore a capo delle Ceramiche del Conca, morì per una malattia il 26 all'Ospedale di Stato. Un mese dopo, a causa di un incidente avvenuto a Torre Pedrera, l'incidente in cui perse la vita il 19enne sammarinese Fabio Bollini.

Tra le notizie più lette infine, il dramma del Rally Legend: rimarrà nella storia di San Marino quella domenica 9 ottobre, insieme alle immagini dell'auto che piomba sul pubblico provocando un morto, Enrico Anselmino, 57 anni, di Asti e diversi feriti.