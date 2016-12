Capodanno 2017 al freddo: sempre più influenzati al pronto soccorso e festeggiamenti glaciali

Un Capodanno a letto con l'influenza e, per i fortunati che potranno uscire, temperature glaciali nelle piazze. Si festeggerà con un occhio al termometro il primo giorno del nuovo anno, almeno in base ai dati registrati dal pronto soccorso dell'ospedale di Stato.



Dai primi giorni di dicembre a oggi, gli accessi quotidiani sono aumentati dal 40 al 50%. Tre quarti circa delle nuove cure sono legate all'influenza, quest'anno arrivata in anticipo. Gli utenti sono soprattutto anziani, ma i malanni hanno colpito persone di tutte le età. In Italia si parla di quasi mezzo milione di influenzati nell'ultima settimana, con i pronto soccorso intasati.



Sul fronte meteorologico, il freddo è in arrivo. Dopo un 31 dicembre prevalentemente soleggiato su tutta la penisola, il primo gennaio sarà 'ghiacciato'. A San Marino il tempo sarà sereno. L'ultimo giorno dell'anno i castelli più freddi saranno quelli di Città e di Chiesanuova, con le minime a -1 grado (dati: Meteo.sm). Serravalle sarà la zona più calda, con la massima a +9 gradi.



mt