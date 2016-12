Come sarà il 2017, alcuni dei buoni propositi dei sammarinesi

Speranze che continueranno a esserci, dispiaceri che si accantonano e desideri realizzati nel miglior modo, anche se “si poteva fare di più”. Siamo agli sgoccioli. Ancora poche ore e il 2016 finirà nel dimenticatoio. Come ogni inizio anno si tirano le somme su com'è andato il precedente e soprattutto quali auspici, in questo caso, per il 2017.



Buoni propositi per l'anno nuovo. Molti ci hanno già pensato, altri lo faranno dopo aver smaltito l'ultimo round di abbuffate del periodo natalizio. I fedeli dell'oroscopo sapranno già che gli astrologi promettono “un annata migliore di quella passata”. Chi invece preferisce notizie più concrete, si informa su economia, per esempio in Italia per il 2017 è prevista una crescita del Pil, e sugli aspetti dallo scenario internazionale, tra i più attesi l'inizio dell'era di Donalad Trump alla Casa Bianca. Ma c'è poco da fare, salute e soldi saranno sempre i desideri più comuni fra tutti.



Serena Santoli