Emilia Romagna, nuova ordinanza: stabilimenti balneari aperti tutto l'anno

E' il mare d'inverno. Da tempo caldeggiata, con Rimini capofila, arriva dalla Regione l'ordinanza balneare per il 2017 – sarà emanata a fine gennaio. Spiaggia non più solo d'estate, ma da godere nei 12 mesi, dando agli stabilimenti la possibilità di apertura per 365 giorni. Definite le attività: dalla somministrazione di cibi e bevande a quelle legate all’intrattenimento e allo sport, con il compito ai Comuni di definire, con ordinanze proprie, le fasce orarie consentite. E' l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini a spiegare l'obiettivo: “Vogliamo dare un indirizzo preciso per aumentare l’attrattività turistica invernale della nostra costa. Una operazione che significa investimenti, al momento bloccati, in assenza di una legge nazionale”.

Al mare 12 mesi: per il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, “è un passo avanti verso un nuovo modo di concepire la spiaggia: da un prodotto turistico stagionale, ad uno spazio cittadino da vivere”.

Anche Riccione plaude alla proposta con il sindaco Renata Tosi che nel mare d'inverno vede una “sfida, ma anche una risposta ai tanti stimoli dei privati per valorizzare la spiaggia. Una opportunità reale in termini di proposte imprenditoriali e bisogni turistici nuovi”.

Una opportunità che trova tutto il favore della categoria con i presidenti della Fiba-Confesercenti e dal Sib Balneari Confcommercio, Maurizio Rustignoli e Simone Battistoni, che “va condivisa per arricchire il nostro prodotto e che centra l'obiettivo di destagionalizzare la nostra offerta turistica”.