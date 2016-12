Rimini, l'ultimo saluto a Veniero Accreman

Rimini ricorda Veniero Accreman. Tante persone oggi per l'ultimo saluto all'avvocato ed ex sindaco della città. La commemorazione funebre nella Sala del Consiglio Comunale, dove per due giorni, sia ieri che mercoledì, è stata allestita la camera ardente. Lo storico avvocato riminese, morto all'età di 93 anni, è stato ricordato da Lanfranco De Camillis, membro del Comitato dell'ANPI sezione di Rimini, di cui Accreman è stato Presidente e dal sindaco della città, Andrea Gnassi.

Prima del trasporto al cimitero di Rimini, il figlio Lorenzo ha ringraziato tutti per la vicinanza. La commemorazione si è chiusa con la lettura di un brano dell'Iliade: l'addio di Ettore ed Andromaca “mio padre- ha spiegato Lorenzo- chiedeva spesso a me e mia sorella di leggere brani dell'Iliade e di commentarli insieme”. Poi il trasporto al cimitero di Rimini.