Siria: in vigore il cessate il fuoco

E' entrato in vigore a mezzanotte il cessate il fuoco fra le parti in conflitto in tutta la Siria. Segnalati però diversi scontri. L'accordo è stato firmato dal governo siriano e dalle forze d'opposizione; fautori e garanti dell'intesa Russia, Turchia e Iran. In Iraq oggi decimo anniversario della morte di Saddam Hussein.