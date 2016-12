Terremoto: inaugurato ad Ascoli l'Ufficio Speciale per la ricostruzione

Per le prime e le seconde case danneggiate i costi saranno interamente coperti dallo Stato

Inaugurato ad Ascoli Piceno l'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino. E' la prima sede ad essere inaugurata ed è al servizio dei comuni della provincia colpiti dal sisma. Già da subito i cittadini possono presentare i progetti recandosi fisicamente sul posto oppure anche in via telematica. Analoghi centri per la ricostruzione entreranno in funzione anche Amandola, Fabriano e Macerata. All'inaugurazione sono intervenuti i sindaci dei comuni colpiti dalle scosse del 24 agosto e del 30 ottobre e il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli vice-commissario straordinario per la ricostruzione. La ricostruzione delle prime e delle seconde case nell'area interessata dal sisma – e cioè nel cosiddetto cratere – sarà interamente finanziata dallo stato.