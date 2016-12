50^ giornata mondiale della Pace: la non violenza, stile di una politica per la pace

Due celebrazioni a San Marino e Pennabilli

"Dalla constatazione che la violenza genera solo altra violenza, nasce la

consapevolezza che solo la non violenza può essere un metodo politico realistico,

praticabile, aperto alla speranza", così il messaggio della Diocesi San Marino Montefeltro che raccogli l'invito di Papa Francesco in occasione della 50 esima giornata mondiale della Pace che si celebra il primo gennaio. "un metodo politico che consente di ottenere la risoluzione delle controversie attraverso il negoziato, evitando la degenerazione in conflitto armato" scrive il Vescovo. "Per questo è necessario tra i popoli il reciproco rispetto della cultura e dell'identità, rifiutando l'idea secondo cui una parte possa essere moralmente superiore a un'altra, fuggendo l’indifferenza di una nazione alle tragedie di un'altra.

Per onorare la festa di Maria SS.ma Madre di Dio e la Giornata Mondiale della

Pace, la comunità cristiana diocesana propone due celebrazioni nella giornata del

1° gennaio, nella Basilica di San Marino alle ore 12.00 e nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie a Pennabilli alle ore 17.30, aperte a tutta la cittadinanza. Nel corso delle celebrazioni il Vescovo Andrea consegnerà alla Reggenza, ai Segretari di

Stato, ai Capitani di Castello e ai Sindaci presenti il Messaggio del Papa, per

invitare la comunità cristiana e la comunità civile ad assumere lo stile di vita della

non violenza, secondo quanto indicato da Papa Francesco.