Capodanno: San Marino e Rimini si preparano ai festeggiamenti, ecco i principali eventi di stasera

Se alcune capitali dei Paesi orientali hanno già iniziato a festeggiare il nuovo anno, sul Titano sono in corso gli ultimi preparativi per la notte di San Silvestro. Il programma del Natale delle Meraviglie per stasera prevede eventi di musica, spettacolo e gusto.



In piazza Sant'Agata saranno i dj di Rtv ad animare la notte più lunga dell'anno. Poco prima dei festeggiamenti, il cenone sarà servito nella nordeuropea casa della stella. Il passaggio tra il 2016 e il 2017 sarà poi scandito dai fuochi d'artificio.



In Riviera, a Rimini, c'è attesa per il concerto del cantautore Francesco Renga, in piazzale Fellini, e per lo spettacolo pirotecnico tra il mare d'inverno e il Grand Hotel. Per le vie del centro, ancora musica e arte, con dj di fama nazionale e internazionale, fino all'underground elettronico nel Complesso degli Agostiniani e agli archi in concerto nel museo della Città.



