Tutti i 2017 del mondo: le immagini più belle dei primi countdown, dalla Nuova Zelanda alla Cina

A San Marino il conto alla rovescia per il Capodanno è ancora fermo. Ma una parte del mondo ha già dato il benvenuto al 2017. Uno dei primi Paesi a festeggiare è stata la Nuova Zelanda. Più tardi il cielo di Sydney, in Australia, si è illuminato grazie alla luce fuochi d'artificio. E uno spettacolo del genere non poteva mancare nelle città di Tokyo e Hong Kong. Nel video, i momenti più suggestivi dei primi auguri.



Mauro Torresi