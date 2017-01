Capodanno a Rimini senza intoppi, prefetto Strano: "Meglio non poteva andare"

Migliaia di persone in piazza per dare il benvenuto al nuovo anno: a Rimini e in altri comuni della provincia sono state diverse le iniziative organizzate per festeggiare l'arrivo del 2017 e tutto si è svolto senza emergenze particolari, se si considera la mole di persone che hanno gremito i vari appuntamenti all'aperto e nei locali. Lo stesso prefetto di Rimini, Giuseppa Strano, sottolinea come tutto si sia svolto nella massima tranquillità: "Considerando tutta la gente arrivata a Rimini, meglio non poteva andare. Il sistema di prevenzione, già predisposto nelle settimane scorse per garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza, ha funzionato. Non è stato lasciato nulla al caso, a dimostrazione che attraverso il coordinamento tra tutte le forze dell'ordine si può vincere".