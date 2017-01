Giornata della Pace, i Capitani Reggenti rispondono al messaggio di Papa Francesco

Si associano al contenuto, al forte monito di pace. Facendosi interpreti dei sentimento delle Istituzioni e del popolo sammarinese, i Capitani Reggenti rispondono al messaggio di Papa Francesco ed in occasione della 50esima Giornata Mondiale della Pace richiamano al tema della non violenza attiva, cruciale nell'individuazione dell'unica strada percorribile per edificare un mondo di pace, sullo sfondo degli scenari brucianti del pianeta, nel giorno del Capodanno di sangue ad Istanbul. Una risposta, quella dei Capi di Stato di San Marino, che riconosce alla Santa Sede 'da sempre portavoce della linea della mediazione e della diplomazia' un insegnamento che oggi diventa monito ancora più forte a non cedere ai ricatti della 'guerra giusta'. Un accorato appello alla non violenza, che richiama a sentimenti di misericordia e compassione che Papa Francesco ha rilanciato nel corso dell'Anno Giubilare, contrapponendoli alle logiche della non violenza, che dal Titano alla Santa Sede apre agli orizzonti più profondi dell'animo e più lontani del pianeta, nel quale -concludono i Capitani Reggenti- San Marino trova peculiarità salienti della propria identità statuale, ancorata alle radici del suo Santo fondatore e che dall'armoniosa e pacifica convivenza del suo popolo ha sempre attinto le migliori energie e risorse per anteporre sempre e comunque il primato del diritto.