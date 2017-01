San Marino, il brindisi in piazza Sant'Agata

A Rimini 150 mila persone, eventi dal mare al centro

Il brindisi in centro storico a San Marino, nella notte più lunga del 'Natale delle Meraviglie'. La formula all'insegna della tradizione e dell'identità batte il timore del freddo. Tantissimi giovani ma anche famiglie hanno scelto di raggiungere piazza Sant'Agata, scaldata dalla musica dei dj di Radio San Marino e dagli spettacoli di luce e led a cura di Lux Arcana .

In consolle Lory G e Chicco Giuliani, per un brindisi da sold out, fino all'incanto dei fuochi d'artificio, per dare il benvenuto al 2017 con colori che riempiono il cielo. Poi di nuovo in pista, il centro di San Marino diventa discoteca a cielo aperto: musica e balli per sfidare il freddo, fino a tarda notte.



Il 2017 parte col botto per Rimini, che festeggia un capodanno da record. Migliaia di persone sul lungomare per ascoltare il concerto di Francesco Renga, in piazzale Fellini .Premiato anche il centro storico, per eventi che hanno valorizzato luoghi simbolo della città con musica, arte e cultura. Affluenza senza precedenti, grazie ad un programma spalmato sulla città, risparmiato dal gelo. Anche grazia a temperature abbastanza miti per la stagione almeno 150 mila persone hanno raggiunto la cittadina romagnola, dal centro al mare. “il fiume di gente che occupava ogni angolo della città – ha commentato il sindaco Andrea Gnassi- è anche la risposta inequivocabile a chi vorrebbe chiuderci per sempre in casa, ai seminatori di odio e terrore che vogliono trasformare i luoghi in cui viviamo iin bui recinti senza vita e senza emozioni.



S.B