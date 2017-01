ISS: "Accreditamento, formazione e sistema informativo" le priorità del Dg Gualtieri

Verso un sistema informativo sanitario integrato che consente l' accesso immediato e protetto alla cartella clinica del cittadino.

Cambio della guardia all'Iss. Sono tre le priorità per Andrea Gualtieri che lascia l'Authority Sanitaria per prendere la guida dell'Istituto. Accreditamento, formazione continua e fascicolo elettronico, queste dunque le direttrici del nuovo corso.



"Vorrò agire sull'accreditamento internazionale, sulla formazione continua e sul fascicolo sanitario elettronico per creare un sistema informativo che analizzi i dati per prendere le decisioni" ha sottolineato il DG Gualtieri.



"Il faro delle politiche sarà il piano socio sanitario approvato a maggio del 2015" nel quale è stata fatta una ricognizione reparto per reparto, ha dichiarato al suo primo giorno di lavoro commentando anche le criticità sollevate dal suo predecessore Bianca Caruso, in primis la denuncia di un clima interno di scarsa collaborazione.

"La collaborazione per me è fondamentale, proseguirò nella stessa direzione. L'Iss va preservato, perchè è un investimento e non un costo".

Ora Gualtieri dovrà proporre una rosa di nomi per le figure del direttore amministrativo e direttore sanitario. Avrà un contratto con tetto ai 100mila euro, per un risparmio di 50mila euro rispetto al precedente direttore.

Nel video l'intervista a Andrea Gualtieri , Dg Iss.



VA