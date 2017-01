Meteo: gelo e neve alle porte

Il gelo è alle porte, i meteorologi ne sono certi, prevedendo per i prossimi giorni una fase invernale particolarmente cruda. L'alta pressione si sposta ad ovest e riattiverà una circolazione d'aria fredda verso le medio latitudini. Tecnicamente l'elevazione dell'Alta delle Azzorre, direzione nordest, catapulterà infatti una massa d'aria gelida verso il Mediterraneo centro orientale.

Ci si aspetta inoltre precipitazioni anche di carattere nevoso. Queste, a partire lungo i confini alpini, si spingeranno lungo le coste e colpiranno soprattutto le adriatiche, Sud e Sicilia.

Insomma, siamo entrati nell'inverno, quello vero.



Per quanto riguarda San Marino si prevedono pioggia lieve e nuvole per i prossimi due giorni. Arriva il freddo: si passa da temperature come -2 gradi la sera o al primo mattino, a 5 gradi durante il giorno. Stando a quanto riportano i siti, farà molto freddo il giorno prima dell'Epifania, il 5 gennaio. Ci si aspetta inoltre precipitazioni anche di carattere nevoso sul resto dell'Italia. E' stato infatti un inizio dell'anno gelido per tutto il Belpaese, e si prospetta quindi, un fine vacanza col gelo.