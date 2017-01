Saldi, a San Marino iniziano i primi sconti

Al via i saldi a San Marino. Nelle vetrine dei negozi si possono quindi già vedere capi d'abbigliamento vari scontati. E mentre alcuni iniziano cauti con offerte al 20%, altri azzardano anche il 70%. Nei centri commerciali oggi non c'era molta affluenza, probabilmente molti sammarinesi preferiscono godersi ancora questi giorni di festa. In Italia i saldi sono già partiti in Sicilia e in Basilicata. Cominceranno invece nel resto delle regioni il 5 di gennaio.



