Festa di Hanukkà sull'isola Tiberina per la comunità ebraica di Roma

Presente anche il ministro Fedeli: "La forza del pluralismo delle religioni e della storia è un arricchimento di tutti"

La “festa delle luci” della comunità ebraica quest'anno organizzata sull'isola Tiberina, nel cuore di Roma, a ridosso dell'ospedale Israelitico.



La magia dell'isola Tiberina, “luogo dove le culture si incontrano”, ha sottolineato Bruno Sed, presidente dell'ospedale Israelitico, sul cui edificio è stata proiettata l'immagine del Muro del Pianto, e dove la comunità ebraica ha festeggiato hanukkà, o festa delle luci, come ogni anno.

Tante le personalità giunte per la celebrazione, dal vice ambasciatore di Israele in Italia al vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, dal comandante generale dei Carabinieri Tullio del Sette, al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli



L'ospedale rischiava di chiudere, ma ora il pericolo è scongiurato, e la struttura completamente restituita ai cittadini.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Bruno Sed presidente ospedale Israelitico; Valeria Fedeli ministro Istruzione; Ruth Dureghello presidente comunità ebraica di Roma