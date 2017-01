Meningite: sale l'allerta sul Titano

Aumentano le richieste di informazioni sulla meningite dopo i casi italiani di contagio e morte: almeno 20 chiamate ogni giorno e 5 persone in media quelle che si presentano alla Direzione delle Cure Primarie all'Azzurro. L'ISS prevede tre formulazioni: contro il ceppo C, considerato il peggiore, dal 13esimo mese di età, il quadrivalente che copre dai ceppi A, C, W, Y consigliato dai 2 anni in su e quello contro sierotipo B, raccomandato dal terzo mese di età. Le vaccinazioni, sia quelle obbligatorie sia quelle raccomandate, sono gratuite per tutta la popolazione ed eseguite dal Servizio di Cure Primarie e Medicina territoriale. Per il quadrivalente si è passati da 11 vaccinazioni nel 2015 a 154 nel 2016, di cui 89 pediatriche e le restanti somministrate ad adulti. Ricordiamo che attualmente si considerano obbligatorie le vaccinazioni per 9 patologie, quali Difterite, Tetano, Pertosse, Poliomielite, Epatite B, Morbillo, Parotite, Rosolia e Antihaemophilus Influentiae che potrebbe portare meningite. Inoltre sono raccomandate le vaccinazioni antinfluenzale, antirabbica per categorie a rischio, antipneumococcica, antimeningococcica e per il Papilloma Virus umano.

Nel video l'intervista ad Andrea Gualtieri, dg ISS