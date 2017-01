Meteo: a San Marino in arrivo un'Epifania "di ghiaccio"

L'Epifania sarà “di ghiaccio”. Per il 6 gennaio è prevista una diminuzione delle temperature e vento freddo, con nevicate “a macchia di leopardo” sulla costa e sul Titano. L'anticipazione arriva dai responsabili del sito web Meteo.sm. Il gelo proveniente dalle zone artiche passerà per il mare Adriatico portando precipitazioni nevose veloci e intermittenti, da Rimini verso le Marche. Sempre secondo le previsioni, lungo la costa soffierà la bora.



A San Marino il vento sarà più leggero, anche se le temperature inizieranno a diminuire da giovedì 5 gennaio, fino a scendere, in Città, a -4 o -5 gradi centigradi nelle ore della sera. Il 6 gennaio, sempre in centro storico e dopo il tramonto, si arriverà a circa -7, con temperature percepite fino a -13, a causa di vento e umidità. In Repubblica la neve dovrebbe cadere in modo discontinuo.



Mauro Torresi