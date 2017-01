Video pornografico per errore su tabellone pubblicitario, traffico in tilt in una cittadina cinese

Un addetto alla manutenzione ha lasciato il computer in autoplay su un tabellone pubblicitario posizionato sulla facciata di un centro commerciale, è improvvisamente partito un video pornografico.

Sono quindi bastati cinque minuti per mandare in tilt il traffico di una strada a Ningbo, una delle principali città, quasi otto milioni di abitanti, nella parte orientale della Cina, provincia di Zhejiang.

Sui social media cinesi i video ripresi dai passanti sono diventati presto virali. Dei ragazzini, infatti, hanno filamto quanto stava accadendo e mentre ridevano hanno postato sui social le immagini che scorrevano sul maxiscehrmo.

Scoperto l'errore, il lavoratore è stato portato alla polizia locale per le indagini. Il centro commerciale ha anche rilasciato delle scuse per la trasmissione video di cattivo gusto sullo stesso grande schermo.