A due passi da San Pietro apre un McDonald e i residenti per protesta scrivono al Papa

Il Comitato per la Salvaguardia di Borgo Pio ritiene sia "un pugno in un occhio"

A due passi da San Pietro ha inaugurato in questi giorni un nuovo McDonald. Insorge il Comitato di salvaguardia di Borgo Pio, che ha anche scritto a Papa Francesco.



A due passi dal cuore della cristianità, in una via storica di Roma nel rione Borgo, che collega via di Porta Castello e via di Porta Angelica, è arrivato il colosso dei fast food.

Turisti e pellegrini, e non solo, sembrano gradire e già affollano il punto vendita inaugurato da pochi giorni. Ma i residenti, che hanno creato anche un Comitato di salvaguardia del Borgo, cosa ne pensano?

Secondo il Comitato "è un pugno in un occhio", e la conclusione può essere una sola: non doveva proprio aprire.

Oltre ai ricorsi, presentati col Codacons, il Comitato ha scritto al Comune e perfino a Papa Francesco. Finora tutto senza esito.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Moreno Prosperi presidente Comitato di salvaguardia di Borgo Pio e a Eleonora Marghieri membro del Comitato di salvaguardia di Borgo Pio