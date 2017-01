Meningite: è corsa al vaccino anche nel Riminese

Meningite: anche nel circondario è corsa al vaccino, sale nel Riminese il numero delle persone che chiedono la copertura sanitaria contro la malattia proprio come avviene sul Titano. Nelle Marche non c'è un'emergenza sanitaria collegata alle meningiti meningococciche. E' stato ribadito in un incontro presso il Servizio Sanità alla presenza della direzione, dell'Ars e dei direttori dei Dipartimenti di prevenzione dell'Asur. La direzione sanitaria dell'Asur ha già dato indicazioni per organizzare attività vaccinali aggiuntive per rispondere anche in questo caso all'incremento di richieste da parte della popolazione.