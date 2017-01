Sul Titano un week end da battere i denti

Ancora poche ore e poi ci ritroveremo nell'inverno più gelido degli ultimi 5 anni. Il grande freddo in arrivo dall'Est Europa, sarà accompagnato sul Titano e in Riviera, da venti molto forti. Da domani inizieranno a ruotare da Grecale e Tramontana, con raffiche fino a 80 chilometri all'ora. E questo ci farà battere ancora di più i denti. Per il giorno dell'Epifania sono previsti 7 gradi sotto zero. Sabato la temperatura scenderà a meno 9. La ventilazione acutizzerà la sensazione di freddo di altri 5 gradi, per cui il nostro corpo registrerà nel week end – 14 gradi. Il sole sarà comunque protagonista anche se non riuscirà a scaldarci. La possibilità di neve è molto bassa sebbene, con queste temperature, ogni precipitazione sarà a carattere nevoso. La buona notizia è che il freddo rappresenta una bella barriera contro i batteri e rallenta la riproduzione dei microrganismi. Il picco dell’influenza, arrivato prima del previsto, a costretto tanti a letto durante le festività di Natale. In questo caso sono state proprio le temperature instabili ad anticipare l’apice del contagio che si ipotizzava tra fine gennaio e primi di febbraio. Certo è che l'annunciata aggressività dell'influenza ha convinto più sammarinesi a vaccinarsi: sono stati 1.970 contro i 1.736 del 2015.



Sonia Tura