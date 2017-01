Migranti: in 100 trasferiti in Emilia Romagna

Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha disposto il trasferimento di circa cento migranti attualmente ospitati nel centro di accoglienza di Cona, a Venezia, in strutture presenti in Emilia-Romagna. Il trasferimento avverrà, come si apprende da fonti della Prefettura di Venezia, questa mattina, e in Emilia-Romagna è già partita la macchina per l'accoglienza.

Anche se i dettagli operativi non sono ancora tutti definiti, le prefetture si sono attivate ed è stato allertato l'Hub di via Mattei a Bologna, l'ex Cie, ora centro regionale di smistamento. Secondo quanto si apprende una parte delle persone trasferite dovrebbe arrivare direttamente all'Hub, mentre un'altra parte potrebbe essere direttamente indirizzata nelle strutture messe a disposizione per l'ospitalità nelle varie province, secondo quote già previste dal sistema di accoglienza. E' però possibile che anche per questi stranieri ci sia un passaggio anche solo formale a Bologna, per poi essere indirizzati altrove in regione.