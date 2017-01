Rai: no del cda al piano sulle news, Verdelli si dimette

Rischia il posto il dg Campo Dall'Orto: chiesta audizione in Commissione di Vigilanza dalla componente di centro destra

Caos in Rai dopo la bocciatura in Consiglio di Amministrazione di buona parte del progetto di riorganizzazione dell'informazione presentato da Carlo Verdelli e che ha portato il direttore editoriale per l'offerta informativa a rassegnare le proprie dimissioni. Verdelli getta dunque la spugna dopo mesi di frizioni con diversi membri del cda di Viale Mazzini. Le critiche più accese mosse al piano editoriale riguardano punti cardine come la creazione delle macroregioni, la fusione tra Tgr e Rainews e il trasferimento della redazione del Tg2 da Roma a Milano. Il direttore generale Rai Antonio Campo Dall'Orto ieri aveva annunciato che ora verrà proposto uno schema di discussione che dovrebbe portare all'approvazione delle linee guida nelle prossime settimane, per arrivare ad una rivisitazione del progetto di Verdelli. All'attacco l'Usigrai, chiamando in causa proprio il Dg: 'Il fallimento di questo vertice – tuona il sindacato dei giornalisti della tv pubblica – non si può esaurire nelle dimissioni di Verdelli'. Intanto dai componenti di centrodestra della commissione di vigilanza, arriva la richiesta al Presidente Fico di convocazione immediata dei vertici Rai per una audizione sugli ultimi accadimenti.