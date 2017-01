Start Up, da San Marino è Elisabetta Epifori nella lista delle 100 donne migliori del settore

E' stata inserita tra le 100 donne italiane che nel 2016 si sono distinte in campo digitale e tecnologico. Si tratta della direttrice del Techno scienze park di San Marino e noi l'abbiamo intervistata

Divisione tra mestieri maschili e femminili, un pensiero che con fatica tramonta in Italia. Ancora oggi vedendo una donna alla guida di un taxi o un autobus ci si sorprende. Lo stesso succede in ambito tecnologico. Ma c'è chi a San Marino riesce a distinguersi. Elisabetta Epifori, Direttore del Techno scienze park è nella lista delle 100 donne italiane che nel 2016 si sono distinte in campo digitale e tecnologico. A pubblicarlo è stato il magazine StartUpItalia. Un riconoscimento per il lavoro svolto e che la Epifori tocca con mano ogni giorno, cercando di dare visibilità all'impegno quotidiano delle donne in campo innovativo.





Nella struttura sammarinese la presenza femminile è bassa, perché tocca quota 17%. Tipologia di formazione universitaria scelta dalle donne e interesse per altri impieghi sono i motivi di questa scarsa affluenza. Intanto sul Titano nuove imprese si sono proposte per il 2017. Obiettivi per il Parco scientifico tecnologico: rafforzare il settore dell'ambiente e della green technology.





Serena Santoli