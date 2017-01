Terapia del dolore: nelle farmacie riminesi arriva la Cannabis "made in Italy"

Stop alla marijuana di importazione per la terapia del dolore: la cosiddetta "Cannabis di Stato" è in arrivo nelle farmacie riminesi: nei prossimi giorni infatti – secondo la stampa locale – sarà messa in vendita in blister la sostanza Cannabis FM-2, prodotta e confezionata nello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e verrà distribuita al costo di 6,88 euro al grammo, contro i 24 euro di quella importata dall'Olanda. E' costituita da infiorescenze essiccate e triturate, e contiene le percentuali di THC tra l’5% e l’8% e di Cannabidiolo tra il 7.5% e il 12%. "La prescrizione – spiegano dall'Ordine dei Farmacisti - è comunque riservata a casi particolari che, solo dopo attente visite e attraverso una ricetta medica, possono ritirare il farmaco”. Novità: nei prossimi mesi, il farmaco potrà essere rimborsato dal Servizio Sanitario nazionale italiano.